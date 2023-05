CorrSera – Futuro di Spalletti tutto da decidere: ADL ha già valide alternative

Luciano Spalletti non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, non si sarebbe ancora trovato un accordo definitivo per la permanenza di Luciano Spalletti nella prossima stagione. Ci sarebbero già alcune valide alternative: “Programmi, progetti ma anche riconoscimenti: questo s’aspetta Lucio, unico allenatore della gestione De Laurentiis ad aver riportato il tricolore a Napoli. Non è un discorso solo economico, per quanto l’ingaggio di Luciano sia inferiore a quello degli allenatori delle squadre di vertice della serie A, ma di prospettiva, e anche di maniera. Le regole contrattuali sono chiare, Spalletti le conosce ma sa anche come aggirarle. Cerca una condivisione. Ma in conto ha messo anche lo scontro. De Laurentiis è pronto, anche a rispolverare l’agenda: Italiano, De Zerbi, Conte”.