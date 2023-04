Nel corso di Napoli-Salernitana (domani ore 15, stadio Maradona), Victor Osimhen indosserà la maschera con sopra il tricolore realizzata dalle Officine Ortopediche Ruggiero.

In consegna ieri mattina, la mask ha lo scudetto disegnato sulla parte alta del suo lato sinistro. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, a fine campionato il numero 9 azzurro la metterà all’asta e devolverà il ricavato in beneficenza.