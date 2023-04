Le ultime di formazione: Lozano e Olivera partiranno dal 1′ nel derby

Lozano e Olivera partiranno dal 1′ domenica pomeriggio.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la formazione per il derby sarebbe in via di definizione. Il quotidiano ha fatto anche il punto sugli infortunati: “C’è il derby con la Salernitana, c’è una partita che può valere lo scudetto e la Storia (con la benedizione di Simeone torna in gruppo ma Rui e Politano saltano il derby decisivo San Siro), c’è una squadra che sembra ormai già definita: Mario Rui e Politano non ce la faranno, dovranno stare a guardare ancora, ancora per un po’, però saranno allo stadio insieme con tutti gli altri in attesa di quello che sarà e con il risultato di Inter-Lazio già in tasca; Simeone, invece, si allena con i compagni ma sa bene che dovrà aspettare; a sinistra, in difesa, ci andrà Olivera, come da copione; a destra, in attacco, si accomoderà Lozano insieme con Osimhen e Kvaratskhelia”.