UFFICIALE – 171 Daspo ai tifosi juventini dopo Juve-Inter

La Questura di Torino ha emesso 171 DASPO per i tifosi della Juventus che hanno occupato il settore del “primo anello Tribuna Sud” durante la partita contro l’Inter in Coppa Italia. La decisione è stata presa a seguito dei cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku e ha avuto il supporto del club bianconero, che ha fornito le immagini delle telecamere dell’Allianz Stadium. Il provvedimento è stato preso in seguito alla gara del 4 aprile, quando l’attaccante belga è stato espulso per doppia ammonizione. Tuttavia, dopo la grazia concessa dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sarà presente nella partita di ritorno a San Siro il prossimo mercoledì.