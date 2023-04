Gazzetta – Allegri vuole Koulibaly: il piano per arrivare all’ex Napoli

Secondo quanto riportato stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe interessata nuovamente al profilo di Kalidou Koulibaly.

Il difensore del Chelsea è sempre stato un obiettivo della Juventus e personale di Max Allegri, che ora vorrebbe spingere la società ad affondare il colpo ed acquistare le prestazioni dell’ex Napoli. Ecco quanto riportato dalla Rosea: “Max gioca sul fatto che Kalidou è scontento al Chelsea: acquistato dal Napoli per 38 milioni più bonus, è già stato bollato come flop dalla stampa inglese e in estate potrebbe rientrare tra gli esuberi. Qui entrerebbe in gioco la Juventus, che ovviamente punta a spuntare le condizioni economiche più favorevoli. L’idea bianconera sarebbe un’operazione alla Lukaku, ovvero un prestito secco a una cifra accessibile e senza obbligo di riacquisto. Naturalmente come l’attaccante belga anche Koulibaly dovrebbe essere disposto a ridursi l’ingaggio: attualmente guadagna intorno ai 10 milioni ma alla Juventus dovrebbe accontentarsi di 7”.