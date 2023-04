Sampdoria-Spezia – Le formazioni ufficiali del match delle 20.45

A Genova si affrontano in un derby tutto ligure la Sampdoria di Dejan Stankovic e lo Spezia di Leonardo Semplici. Il club blucerchiato è sempre più ultimo, e la Serie B sembra ormai sempre più vicina, visti i tanti punti che li separano proprio dal club bianconero. Al momento lo Spezia si trova quartultimo, a 10 punti dalla Sampdoria ultima, ma con l’Hellas Verona che è ormai a pari punti a quota 26. I blucerchiati vogliono portare a casa la vittoria per provare ad avere anche qualche speranza di salvezza. Lo Spezia vuole invece allontanare di 3 punti l’Hellas, che si è avvicinato in modo minaccioso, e che si trova dietro solo per gli scontri diretti. Semplici affida l’attacco al solito Nzola, che viene affiancato da Gyasi e Maldini. Dall’altra parte Stankovic schiera Gabbiadini, e al suo fianco ci sarà Lammers, mentre alle loro spalle agirà Winks. Queste le formazioni ufficiali:

Sampdoria – Ravaglia; Murillo; Amione; Gunter; Leris; Winks; Rincon; Augello; Lammers; Zanoli; Gabbiadini

Spezia – Dragowski; Amian; Nikolau; Wisniewski; Bastoni; Bourabia; Ekdal; Esposito; Gyasi; Nzola; Maldini