Lazio-Torino – Sarri sconfitto in casa, biancocelesti restano a -14

Finisce allo stadio Olimpico la sfida tra Lazio e Torino, con i granata che hanno battuto la Lazio per 0-1. I biancocelesti spingono per tutta la partita ma non riescono a trovare la via del gol. Alla fine il gol lo trova la formazione di Juric, che nel primo tempo trova la porta con un grande tiro di Ilic su assist di Vlasic. In questo momento la Lazio ha una partita in più rispetto al Napoli, con gli azzurri che domani potrebbero allungare e avvicinarsi sempre più alla vittoria matematica dello Scudetto.