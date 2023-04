Del Genio: “Domani Allegri difenderà con grande intensità, sulla destra Spalletti potrebbe provare Raspadori”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sfida di domani tra la Juventus e gli azzurri di mister Spalletti. Queste le sue parole: “La Juventus, indipendentemente dall’avere una punta e allo stesso tempo Di Maria e Chiesa alle sue spalle, cosa che vediamo fare molto spesso, i quinti bianconeri hanno caratteristiche offensive. Credo Allegri contro il Napoli metterà tanti uomini sotto palla e difenderà con grande intensità come fa sempre. Tante vittorie sono arrivate proprio in questo modo e vincendo per 1-0. Queste sono le caratteristiche della Juventus, con i tanti infortuni avuti la stagione si è messa male, ma non così tanto considerando la situazione di classifica. Visto che Politano manca per 3 partite, non credo Lozano giochi tutto e 270′. In quel ruolo in prima battuta potrebbe esserci Elmas, poi ci sono anche altre soluzione. Non so se Spalletti voglia provare in quella posizione Raspadori o addirittura Zedadka. Credo da titolare ci sarà Lozano, ma un ballottaggio con Elmas penso sia possibile, considerando che all’andata il macedone ha trovato il gol”.