Risultati Serie A. Salernitana-Sassuolo 3-0. Schiacciante vittoria per gli uomini di Paulo Sosa che, nel caldo pomeriggio di Salerno, battono il Sassuolo per 3-0. Decisivi i gol di Pirola, Dia e Coulibaly. In classifica la Salernitana balza a 33 pt mentre il Sassuolo resta fermo a 40 pt.