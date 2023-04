Maggio: “Dopo il gol di Koulibaly pensavamo di poter vincere lo scudetto. Rigore su Lozano? Rimane l’amaro in bocca”

Christian Maggio, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Gol di Leao? Forse i difensori non si aspettavano che potesse fare un’azione del genere. A volte in campo però è difficile capire che tipo di valutazione effettuare, anche se andava fermato con un fallo, a costo di essere ammoniti. Gol di Koulibaly a Torino? Pensavamo di poter vincere lo scudetto, poi è arrivata la maledetta partita di Firenze. Quell’anno facemmo 91 punti. Spalletti, Giuntoli e la società hanno portato ragazzi di valore che si sono manifestati grandi acquisti, dopo averne lasciati partire di altri. Il gioco c’è sempre stato ma la squadra è stata continua, fondamentale per vincere il campionato. Rigore su Lozano? Dal replay è evidente, non so cosa sia successo tra arbitro e Var. Appena abbiamo visto il replay, io e mio figlio abbiamo urlato “rigore!” Rimane l’amaro in bocca per non essere andati a vedere l’episodio”.