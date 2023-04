Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, non presenterà in conferenza stampa la sfida di campionato Juventus-Napoli. Il consueto evento in cui l’allenatore degli azzurri parla della la gara di Serie A immediatamente successiva non andrà in scena nella giornata di domani 22 aprile. A comunicare questa notizia è il giornalista Valter De Maggio, nel corso della trasmissione da lui condotta Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.