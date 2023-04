Condò: “Il Napoli ha mollato per la Champions, vi spiego”

Paolo Condò, giornalista, ha parlato dell’eliminazione del Napoli dalla Champions League ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ne pensa degli azzurri:

“Il grande traguardo dello scudetto, che ormai è molto vicino, è stato in un certo senso scelto dal Napoli. Il Napoli ha capito che poteva realmente competere anche in Champions dopo la partita con l’Eintracht, quando ormai era un po’ stanco. Se si dovesse ripetere una stagione del genere anche l’anno prossimo, probabilmente verrebbe fatto un po’ di turnover prima per non arrivare con la lingua di fuori al finale di stagione”.