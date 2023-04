Zazzaroni sbotta: “Il Milan non ha meritato di passare”

Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match di ieri sera Napoli-Milan. Ecco cosa ne pensa:

“Oggi ho letto cose davvero inquietanti sulla partita, mi verrebbe anche voglia di non parlarne più. Nessuno guarda allo svolgimento della partita, conta il risultato, sento parlare di giochisti e risultatisti, perché il Milan ha giocato bene? Il Milan ha meritato? Ha giocato la partita che doveva giocare, difensiva, raddoppi su Kvara, su Osimhen, grande applicazione, chiusi dietro, pullman, palla a Leao che quando è in serata diventa uno spettacolo. Nessuno mi venga a dire che hanno meritato. Kovacs ha fatto danni veri, Marciniak è stato scientifico: non puoi non ricorrere al VAR, il VAR non può non dirti che quello è rigore. Peccato che il Napoli sia uscito in questo modo dalla Champions League”.