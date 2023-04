Mandarini: “Mi aspetto la convocazione di Osimhen, gli occhi sono al momento su di lui, si nota quando c’è e quando non c’è”

Il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Victor Osimhen e del suo recupero. Queste le sue parole: “Mi aspetto la convocazione di Osimhen nel match di domani, il comunicato fatto dal Napoli è un segnale a riguardo. Se un compagno di squadra come Gaetano dice che Osimhen è carico, allora bisogna crederci. Gli occhi in questo momento sono tutti su di lui, quando c’è sposta gli equilibri e si vede la differenza rispetto a quando non c’è. Se il club comunica in modo ufficiale che Osimhen ha svolto tutta la sessione di allenamento in gruppo, vuol dire che il rientro è ormai ad un passo, poi se gioca o meno questo lo decide Spalletti. In questo momento per la qualificazione in semifinale di Champions il Milan è favorito visto il risultato maturato all’andata. Secondo me non è il 60% delle possibilità, il Napoli ha più possibilità di passare il turno”.