Focus – Tanguy Ndombele: E’ il momento di cambiare rotta

Tanguy Ndombele è arrivato a Napoli ad agosto del 2022 in prestito dal Tottenham, all’epoca allenato da Antonio Conte, con tante aspettative. Il francese classe ’96 che venne pagato addirittura 62mln dal club inglese, dopo alcune annate poco fortunate, atterra in terra partenopea in cerca di riscatto. Riscatto del cartellino invece molto chiacchierato in casa Napoli, che sta valutando l’opzione di acquistare definitivamente il centrocampista o meno.

Ma torniamo al giocatore: in termini di presenze il bottino è sicuramente soddisfacente con ben 35 presenze stagionali ma con solo due gol. E’ a livello tecnico che è da valutare il francese; qualità tecniche invidiabili, grande forza e grande tiro (come dimostrato al suo esordio contro la Juve Stabia in amichevole); il centrocampista è in termine di applicazione che molto spesso è venuto a mancare, quasi appare svogliato, senza la cattiveria giusta per certi palcoscenici. Una cosa è certa in queste ultime partite avremo bisogni di tutti, anche di Ndombele, con la speranza che faccia il salto di qualità che convincerebbe tutti i tifosi azzurri, società compresa