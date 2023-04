De Laurentiis pessimista sul possibile recupero di Osimhen per il Milan: ecco le sue parole

In casa Napoli tutti gli occhi sono puntati sulle condizioni di Victor Osimhen. Il nigeriano, nei 15 minuti di allenamento aperto al pubblico, non si è allenato e la sua presenza per domani è in forte dubbio. Repubblica ha riportato le parole di De Laurentiis ad alcuni tifosi ad Ischia, dove si diceva pessimista su un recupero del nigeriano per la partita di domani contro il Milan: “Osimhen non è nelle condizioni di giocare a Milano, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”.