Adani: “A Lecce il Napoli ha faticato molto. Ecco chi passa il turno in Champions”

Adani, ex giocatore dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando di Milan-Napoli. Queste le sue parole: “A Lecce il Napoli ha faticato molto, non ha fatto la solita partita di dominio assoluto. L’importante era prendersi i tre punti che potrebbero significare scudetto. Dopo la batosta col Milan era obbligatorio vincere. Lo scontro Champions? Spalletti dovrà trovare contromisure alla pressione dei rossoneri. La presenza di Osimhen è l’ago della bilancia della sfida, perché il Milan potrebbe avere timore ad accettare l’uno contro uno. Per la qualificazione io dico 50 e 50“.