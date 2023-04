Sky – Le ultimissime di Lecce-Napoli, Spalletti ha sciolto i dubbi

La redazione di Sky ha parlato delle ultimissime di formazione su Lecce-Napoli, gara che si giocherà alle 19 allo stadio Via del Mare. Luciano Spalletti ha intenzione di effettuare qualche cambio per questa gara, come il ritorno di Giacomo Raspadori dal primo minuto. Questa gara sarà un’occasione anche per Juan Jesus che prenderà il posto di Kim e per Eljif Elmas che rimpiazzerà Zielinski. A destra, Hirving Lozano è favorito su Politano. Marco Baroni invece, si affida ad Umtiti e Maleh. In attacco Ceesay è favorito su Colombo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia