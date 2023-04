Picardi: “Il Lecce non va sottovalutato. Kvaratskhelia stasera sarà l’elemento fondamentale”

Vincenzo Picardi, pugile, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Il Lecce non è una squadra da sottovalutare, anzi, va tenuta d’occhio perché viene da tante sconfitte. Il Napoli nonostante lo sgambetto subito ultimamente si saprà rialzare senza ombra di dubbio. I calciatori li vedevo abbastanza stanchi, secondo me è solo una questione di stanchezza. Il gioco del Napoli sarà di primo livello. Il fuso orario e gli altri fattori dei rientranti dalle Nazionali si fanno sentire. I calciatori avranno smaltito già buona parte della fatica. Osimhen? È un grande giocatore, è chiaro che la squadra risenta della sua assenza. Sono sicuro che Raspadori e Simeone si faranno valere già stasera. Credo che Kvaratskhelia sarà l’elemento fondamentale questa sera perché è l’elemento che dal niente inventa la giocata. Ogni incontro di pugilato avrà sempre delle differenze. Credo che anche Napoli-Milan ogni gara sarà una gara a sé. Per il fatto che il Napoli abbia subito questa sconfitta in campionato credo che ci sia voglia di riscattarsi”.