Ufficiale – Lampard ha firmato con il Chelsea: sarà il nuovo allenatore fino a giugno

Frank Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea. Dopo una lunga carriera da giocatore e per due anni da allenatore tra il 2019 e il 2021 dei blues, l’ex centrocampista inglese torna a casa. Ad annunciarlo è stato il club con un lungo comunicato: “Siamo lieti di dare il bentornato a Frank a Stamford Bridge. Frank è un Hall of Fame della Premier League e una leggenda in questo club. Mentre continuiamo il nostro processo approfondito ed esaustivo per un capo allenatore permanente, vogliamo fornire al club e ai nostri tifosi un piano chiaro e stabile per il resto della stagione. Vogliamo darci tutte le possibilità di successo e Frank ha tutte le caratteristiche e le qualità di cui abbiamo bisogno per portarci al traguardo“. Il tecnico ha firmato fino a giugno e avrà un ruolo da traghettatore fino al termine della stagione.