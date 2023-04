Spalletti: “Osimhen convocato già a Lecce? No, ma c’è ottimismo per la Champions”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare Lecce-Napoli. Tale occasione, è stata utile anche per chiarire le condizioni di Victor Osimhen. Il nigeriano è attesissimo in campo, e la speranza è quella di vederlo sul rettangolo verde per l’andata di Champions League Milan-Napoli. Però, si è pensato già al poterlo rivedere a Lecce, e a tal proposito, Spalletti ha così risposto.

“Ritorno di Osimhen? Domani non c’è possibilità, nella partita successiva ci sono possibilità ma serve aspettare lo sviluppo pratico della prossima settimana.