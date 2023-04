Napoli pronta per la festa scudetto, la città colorata di azzurro

Il Napoli comanda la classifica di Serie A con 71 punti in 28 partite, a +16 sulla seconda e a 10 giornate dalla fine. Numeri straordinari per il club, che la città di Napoli non aveva mai visto. Dopo 33 anni dall’ultima vittoria, è chiaro che questa è la maggiore occasione per la terza della storia e i cittadini si stanno preparando per la festa scudetto.

Il campionato si conclude a giugno, ma secondo la matematica, se la squadra dovesse continuare a macinare punti, lo scudetto potrebbe essere assegnato agli azzurri già a maggio, o addirittura ad aprile. I partenopei sono pronti ed hanno già iniziato ad allestire la città, tralasciando le scaramanzie e colorandola completamente di azzurro in attesa della festa: striscioni, bandiere, scudetti, e tanto altro. Insomma, questo Napoli sta facendo la storia e i suoi tifosi sono pronti a rispondere presente.