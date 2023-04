Chiariello sbotta: “I tifosi napoletani sono i peggiori in Italia”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare dei tifosi del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato sugli ultras azzurri:

“Il Mattino ha pubblicato un report dell’Osservatorio Nazionale in merito ai tifosi italiani prendendo in considerazione la scorsa stagione sportiva. Purtroppo, quello napoletano è quello peggiore d’Italia con 19 episodi di violenza, seguiti da tifosi del Genoa e della Lazio che ne hanno fatti 8. Il tifo azzurro è al primo posto anche per i feriti in gare internazionali: su 18, i napoletani ne hanno prodotti 8. Nelle gare di Serie A sono 60 i feriti e i napoletani ne hanno prodotti 11 classificandosi secondi dopo i tifosi del Cagliari. Adesso si picchiano anche in curva, tra di loro, un’escalation che va fermata”.