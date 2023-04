Sky – Milan: Brahim Diaz vuole essere al top contro il Napoli

Secondo quanto riporta Sky Sport, il Milan è sceso oggi ad allenarsi in vista del match contro l’Empoli venerdì. Il trequartista spagnolo Brahim Diaz, uscito malconcio nella partita contro il Napoli, oggi ha svolto un allenamento personalizzato. Contro l’Empoli quindi ci sarà, nonostante il problema agli adduttori. Pioli intende gestirlo per averlo al massimo della condizione mercoledì prossimo, quando il Milan riaffronterà il Napoli nel quarto d’andata in Champions. Dunque è probabile che Brahim parta dalla panchina contro i toscani: sarà ballottaggio belga sulla trequarti tra Saelemaekers e De Ketelaere.