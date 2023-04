Sky – Contratto Kim, le ultime sul rinnovo e come cambia la clausola

Sky Sport ha parlato della situazione contrattuale di Kim Min-jae, dichiarando che in casa azzurra si stia considerando la possibilità di eliminare una clausola contrattuale. Sky spiega: “la clausola è indicizzata con dei parametri sul potenziale acquirente. Per fare un esempio, se dovesse arrivare una squadra che gioca in Champions con un fatturato da almeno 500 milioni allora la clausola rescissoria varrebbe 70 milioni di euro. C’è una forbice che va dai 45/50 milioni a poco più di 70 milioni. Quello dovrebbe essere il mercato di Kim con il Napoli che eventualmente farebbe una plusvalenza. Con una cessione, il Napoli perderebbe i benefici fiscali ma verrebbero assorbiti dagli eventuali 70 milioni. Eliminare la clausola? è un’opzione, ma ci vuole un accordo fra le parti, dipende dalle potenziali offerte”.