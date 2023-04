Simeone: “Guardare sempre avanti”

Giovanni Simeone non ha brillato nella sfida contro il Milan. Schierato titolare da Spalletti per sostituire Osimhen, l’argentino ha sbagliato un gol clamoroso all’inizio del primo tempo e spesso non è riuscito ad impattare bene il pallone di testa. Il numero 18 del Napoli non si è perso d’animo e oggi ha ricondiviso un post del Napoli sulla sua storia di Instagram scrivendo “Guardare sempre avanti”. Il messaggio è chiaro: il Cholito scalda i motori per la sfida di venerdì a Lecce, pronto a riscattarsi e trascinare il Napoli alla vittoria.