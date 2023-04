Parla Leao: “Contenti di aver vinto contro una squadra molto forte”

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Napoli, Rafael Leão ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di CBS Sports Golazo su Paramount+.

Queste le parole dell’attaccante portoghese: “Sono molto felice per la squadra e per la vittoria contro un gruppo molto forte, penso che abbiamo fatto molto bene e dobbiamo continuare così. Alcune persone parlano di noi in modo negativo. Sapevamo che giocando contro questo Napoli e in questo stadio avremmo dovuto fare una grande partita per batterli”.

Poi parentesi sul suo ruolo: “Mi sento più a mio agio in questa posizione, largo a sinistra aspettando il pallone ma anche facendo tagli verso l’interno. A volte, quando sono al centro, credo di non avere lo spazio per girarmi e puntare l’uomo. Quindi preferisco giocare in questo sistema”.