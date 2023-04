CdS – Napoli – Milan, tutti gli azzurri irriconoscibili, solo Kvaratskhelia ci ha provato di più

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla prestazione dei giocatori azzurri contro il Milan. Secondo il quotidiano la prestazione del Napoli è stata disastrosa e nessun giocatore ha fatto eccezione, con Lobotka che si è dimostrato irriconoscibile rispetto alle sue performance precedenti. Nonostante la responsabilità non sia del tutto attribuibile al calciatore, è stato sorprendente vederlo privo di energia e determinazione durante la partita. Pioli ha optato per lo stesso schema difensivo dell’anno scorso, utilizzando Bennacer e Krunic per annullare il giocatore slovacco senza nemmeno dover raddoppiare la marcatura. Lo slovacco ha avuto una prestazione poco brillante, così come il resto della squadra. La sua partita è stata opaca e simile a quella degli altri giocatori. Invece la performance di Kvaratskhelia è più difficile da valutare poiché sembrava essere uno dei meno distratti in campo. Ha iniziato con grande determinazione, dimostrando di avere il carattere da leader e l’intenzione di colmare la mancanza di Osimhen fin dai primi minuti. Il giocatore georgiano ha dovuto adattarsi alla situazione intorno a lui, nonostante abbia fatto del suo meglio. Tuttavia, il risultato finale è stato ancora insoddisfacente per le sue aspettative.