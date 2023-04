CdS – Ora è necessario resettare il tutto e ripartire dopo questa debacle

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla debacle totale del Napoli contro il Milan. Secondo il quotidiano la testa, che ora si agita nel vuoto, dimentica la classifica e ignora i calcoli, concentrando invece l’attenzione sulla conquista della Champions. Il Napoli dovrà riprendersi dopo una notte da incubo contro il Milan, cercando di capire dove ha sbagliato e come migliorare per la prossima partita. Dopo la sconfitta di ieri, Spalletti dovrà dedicare tempo per aiutare il Napoli a ritrovare la giusta mentalità e rielaborare lo stile di gioco vincente. L’umore della capolista è pesantemente influenzato dalla sconfitta che ha causato un grande stress e una sensazione di vuoto. Questo nonostante il fatto che la squadra abbia avuto successo in altre occasioni durante la stagione.