Il Mattino – In arrivo maglie celebrative per lo scudetto

Sono iniziati da un po’ i preparativi per lo scudetto. Dai tifosi alla società passando per il Comune, tante sono le idee in cantiere. Il club già programma le nuove maglie che presto avranno lo scudetto sul petto.

I De Laurentiis stanno pensando a delle maglie celebrative per questo successo che mancava dal 1990. “Molto operativa la figlia del patron, Valentina”. Si legge nell’edizione odierna de Il Mattino. “Questi sono i giorni in cui vengono anche preparati i disegni per le maglie della prossima stagione, che vedranno il tricolore tornare sulla casacche. Ma una serie di maglie speciali sono in fase di realizzazione in vista del grande evento che si avvicina”.