Milan: infortunio per Kalulu

Problemi per il Milan: Pierre Kalulu si è infortunato durante la settimana di sosta con la Nazionale Under 21 della Francia. Dubbi sulla sua presenza nel match contro il Napoli.

Convocato con l’Under 21, Kalulu ha passato la partita contro l’Inghilterra in panchina, e sta rientrando oggi a Milano a causa problemi al polpaccio. Sebbene, come riferito anche dal Corriere dello Sport, non ci siano ancora certezze riguardo alla gravità della cosa, il suo rientro preoccuperebbe e non poco. Nella giornata di oggi si svolgeranno gli accertamenti dello staff medico, ma sembra che il difensore non riuscirà a giocare nella partita contro il Napoli. Al suo posto, accanto a Calabria e Tomori, dovrebbe giocare uno tra Thiaw e Kjaer. Questo non sembra rassicurare i tifosi milanisti in quanto il primo viene da una brutta prova a Udine, mentre del secondo preoccupano le condizioni post-nazionale. In aggiunta anche Ibra sembra riscontrare problemi fisici che lo hanno portato a svolgere un allenamento personalizzato.

Per ora ancora nessuna certezza riguardo la partita della 28esima giornata, bisogna aspettare i prossimi aggiornamenti.