CdS – Giordano: “Allegria e qualità, questo Napoli può aprire un ciclo”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Bruno Giordano si è soffermato sul Napoli e sul suo triplo appuntamento – tra Serie A e Champions – con il Milan.

Queste le parole dell’ex attaccante azzurro: “Ci stanno riportando indietro a quel Napoli-Milan epico. Ora come allora, c’è la Storia: noi la facemmo vincendo il primo scudetto, questi ragazzi la stanno riscrivendo sublimando il calcio. C’è un senso di allegria che appartiene al Napoli attuale e che riconduce al nostro. La forza di un gruppo eccezionale, che in noi veniva esaltata da Diego – ovviamente – ma che apparteneva anche ad altri calciatori umani e comunque, lo dico con umiltà sia chiaro, straordinari, stavolta la rivedi nell’allegria e nello spettacolo che Osi e Kvara riassumono”.

E ancora: “Primo maggio dell’88? Sarebbe una rivincita, se andasse in un certo modo. Può aprire un ciclo, come lo fece quel Milan di Sacchi che venne a vincere al San Paolo. Lì nacque quella favola. L’avessimo pareggiata, chissà, magari sarebbe successo altro. Ma questi sono i se e i ma. Io con il Napoli di Spalletti mi diverto, c’è un calcio internazionale, una mentalità aperta, una disinvoltura nel rendere incantevole il gioco. Magari non sarà stavolta, perché il pericolo è dietro l’angolo, ma qui ci sono le basi per costruire qualcosa di immenso e di duraturo”.

Infine, sullo scudetto: “Nei discorsi, è fatale che accada. Ma nella realtà, quando la matematica annuncerà il terzo scudetto, sono curioso di vedere la festa di Napoli. Sono trascorsi trentatré anni dall’ultima volta, gran parte dei tifosi che vanno allo stadio non hanno avuto la possibilità di godersi i primi due, parecchi non erano nati oppure stavano nelle fasce. E poi, arrivarci in questo modo, con una cavalcata solenne”.