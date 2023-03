Khvicha Kvaratskhelia continua a stupire. L’ala sinistra georgiana di proprietà del Napoli sta facendo faville in questa stagione e sta portando il Napoli in alto in Champions e in campionato. Dopo il potm, arriva anche il GOTM del mese di marzo.

Infatti, il gol di Kvara contro l’Atalanta è risultato il più votato dagli utenti nel mese di marzo e, perciò, l’ex Dinamo Batumi aggiunge alla sua collezione un altro riconoscimento.