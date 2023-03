Leo Ostigard è uno dei titolari della sua Norvegia; da quando è arrivato al Genoa, per poi passare per l’attuale esperienza partenopea, Ostigard ha fatto grandi e ottimi progressi.

Progressi che, però, non sta apprezzando il ct della Norvegia, il quale si sta lamentando del basso minutaggio che ha il difensore, invitandolo anche a trovare magari una nuova sistemazione in caso in cui dovesse essere ancora un rincalzo:

“Leo ha fatto enormi progressi da quando è arrivato in Italia, ma ogni cosa ha dei suoi vantaggi e svantaggi. Infatti, giocare solo 15-20 minuti non gli permette di crescere: so che gioca in una squadra fortissima e so che può vincere un campionato storico, ma gioca poco. Al Napoli è la quarta scelta e anche se si allena con grandissimi giocatori e con uno dei migliori tecnici d’Europa, credo che per lui il non giocare tanto rappresenti solo un tappo alla sua crescita”.