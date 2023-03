Calciomercato Napoli, Giuntoli proverà un colpo dalla Spagna

Secondo quanto riportato dal celebre quotidiano spagnolo, Mundo Deportivo, anche il Napoli, tra le tante, sembrerebbe essersi inserito nella corsa per un noto calciatore spagnolo in forza all’ Atletich Bilbao. Si tratterebbe di Inigo Martìnez, difensore centrale spagnolo classe 1991, in scadenza di contratto con il proprio club al termine della stagione. Lo spagnolo gradirebbe Barcellona come sua prossima destinazione, ma ale piste Napoli, Inter e Atletico Madrid non sono totalmente da escludere ad oggi.