Alvino, giornalista e tifoso del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Ogni volta che c’è una sosta si inizia a parlare delle possibili cessioni del Napoli come se fosse un supermercato. Sia per Kvara che per Osimhen c’è la volontà economica per far giocare questi due ragazzi in maglia azzurra ancora per un pò. Nel calcio nessuno è imprescindibile. Il Napoli è una bottega ricca e non ha bisogno di vendere, quindi le richieste sono altissime”.