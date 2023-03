Salvatore Sirigu, oggi, ha subito un brutto intervento durante un’amichevole tra la Fiorentina e il Seravezza, e sin da subito è sembrato un infortunio grave.

Il portiere della Fiorentina, oggi, per evitare un calcio d’angolo, si è infortunato al tendine d’Achille ed è dovuto uscire in barella, tra le lacrime, per poi salire sull’ambulanza.

Sicuramente ne avrà per tanto, ed è un duro colpo per il portiere ex Napoli che ha subito ricevuto l’affetto e il sostegno del suo vecchio club: