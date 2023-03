Capello: “Il Napoli può arrivare in finale di Champions. Le inseguitrici in Serie A sono state un disastro”

L’ex tecnico di Roma e Juventus Fabio Capello ha parlato ai microfoni del portale spagnolo Marca di varie tematiche, parlando anche del Napoli. Secondo l’ex tecnico gli azzurri possono arrivare in finale di Champions, grazie a tanti calciatori di qualità nella propria rosa. Queste le sue parole: “Il Napoli può arrivare in finale, ha un allenatore esperto, giocatori di qualità e altri li ha trovati. Osimhen e Kvaratskhelia sono due giocatori che fanno la differenza. Uno ha tanta qualità, l’altro lotta tanto ed è impressionante quanto va a colpire di testa. Le altre squadre, come Milan, Inter, Juventus e Roma hanno perso molto, ha vinto facilmente in Italia, ma anche in Champions League, è arrivato primo contro il Liverpool, battendolo ai gironi. Il Napoli è una realtà, una squadra molto, molto buona. Milan e Inter in campionato sono state un disastro, all’inizio pensavo Inter e Juventus fossero le favorite. La Juventus ha avuto problemi, e il Milan non è più il Milan dell’anno scorso”.