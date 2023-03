Altobelli: “Se non dovesse vincere l’Inter la Champions, mi auguro possa farlo il Napoli”

Ai microfoni di Tuttosport ha parlato l’ex Inter Spillo Altobelli della Champions League e delle chance nerazzurre di vincere la Coppa. L’ex calciatore ha inoltre affermato che se non dovesse vincere l’Inter la Coppa dalle grandi orecchie, spera possa essere il Napoli a riportarla in Italia. Le sue parole: “La prima cosa che dico è che se i nerazzurri non dovessero vincere la Coppa, mi auguro sia il Napoli a riportare la Coppa che manca dai tempi del Triplete di Mourinho in Italia. Non si deve pensare che il Benfica sia una squadra facile da affrontare, né che si tratti di un accoppiamento semplice. I portoghesi non sono scarsi, hanno bittato fuori la Juventus e sono arrivati primi nel proprio girone davanti al Psg. Poi è logico che se vuoi arrivare lontano devi pensare a batterli e ad eliminarli. In semifinale ci sarebbe così un derby italiano e lì tutto dipende dalle prestazioni future. C’è anche da dire che l’Inter, così come il Milan e il Napoli ha fatto molto bene in Champions fino ad adesso, quindi chissà”.