Adani, ex calciatore dell’Inter e attuale opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla BoboTv. Queste le sue parole: “Sono stato a Napoli per Italia-Inghilterra. Non ho più parole per ringraziare i napoletani. Questa città è speciale e fatta da gente di cuore che io amo. Mi rende migliore ogni volta che passo da lì. Passeggiare per i vicoli, i Quartieri Spagnoli è stata un’emozione incredibile. Quando vado a Napoli non riesco a dormire per la tanta adrenalina”.