Alex Meret indosserà la maschera alla “Osimhen” per un mesetto circa.

Come riportato stamane dall’edizione de Il Roma, infatti, il portiere azzurro dovrà usufruirne necessariamente dopo l’infortunio occorso nell’ultima sfida di campionato: “Dovrebbe tenerla per precauzione per circa un mese e quindi nelle prossime gare lo si vedrà mascherato. Il friulano, purtroppo, ha riportato una frattura al setto nasale contro il Torino e di conseguenza dovrà tutelarsi”.