Il Mattino – Raspadori, filtra ottimismo: convocazione quasi certa per Napoli-Milan del 2 aprile

Giacomo Raspadori è sempre più vicino al rientro tra i convocati.

L’attaccante non è riuscito a convincere Roberto Mancini sulle sue condizioni fisiche, motivo per cui non è stato scelto per prendere parte al primo match di qualificazioni ad Euro 2024 contro l’Inghilterra al Maradona. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, però, il recupero farebbe ben sperare per essere disponibile in virtù del rientro in campionato contro il Milan, in casa, datato 2 aprile: “La notizia buona è che il 2 aprile andrà in panchina, tornerà a essere convocato, ma è chiaro che per Jack Raspadori sono stati dei giorni particolarmente amari: un recupero sul filo della speranza, perché fino alla fine l’ex Sassuolo ha creduto di potercela fare. E ieri sarebbe stato titolare nel suo Maradona, con la nove sulle spalle, prima punta là nel mezzo del tridente che il ct avrebbe creato per lui”.