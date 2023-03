CorrSport – Kvara e Nitsa hanno detto sì al matrimonio: ieri la fumata bianca

Kvara si sposerà prossimamente con la georgiana Nitsa.

La fumata bianca è arrivata nella giornata di ieri. Non si sa quando, ma presto il campione ex Dinamo Batumi accoglierà in matrimonio la sua fidanzata con la quale già convive sotto il Vesuvio. Ecco quanto riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Ieri la famiglia Kvaratskhelia ha uffi cializzato il fidanzamento, suggellato dallo scambio degli anelli nel corso del rituale chiamato, “nishnoba”, a casa della sposa: Nitsa Tavadze, ventenne studentessa di Medicina che da un po’ vive a Napoli con il suo promesso. La coppia ha ricevuto l’onore della benedizione del Patriarca di Georgia, Ilia II, al cospetto dell’arcivescovo di Zugdidi, di altre autorità religiose e soprattutto dei genitori e dei parenti dei ragazzi”.