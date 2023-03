Ritiro a Castel di Sangro, le novità per la prossima estate

Anche nella prossima estate il Napoli svolgerà la seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro. Quest’anno però, soprattutto in caso di vittoria dello scudetto ci potrebbero essere diverse novità. Innanzitutto, come accaduto in passato con la vittoria della Coppa Italia, anche in caso di vittoria del terzo campionato, i tifosi presenti in ritiro potranno scattare una fotografia con la coppa del tricolore. La seconda novità riguarda invece i giocatori del Napoli: quest’ano infatti gli azzurri non dovrebbero alloggiare a Rivisondoli ma resteranno allo Sporting Village di Castel di Sangro.

Nonostante non sono ancora state reste ufficiali le date del ritiro di Castel di Sangro, le possibili potrebbero essere dal 25 luglio al 10 agosto 2023.