Recano: “Siamo sulla buona strada per lo scudetto, in Champions…”

Carmine Recano, il comandante di Mare Muori, una delle serie tv più viste del momento, ha espresso la sua sulla squadra di mister Spalletti ed ha paragonato il suo personaggio a Victor Osimhen.

“Siamo sulla buona strada per lo scudetto ma credo anche nella Champions! Sarà importante essere in lotta anche in Champions League fino alla fine della stagione. Faccio finta di non sentire i commenti in vista della sfida contro il Milan. In Mare Fuori sono il comandante, il mio personaggio in questo Napoli somiglierebbe ad Osimhen! E’ lui l’icona di questa squadra. Spero che le persone continuino a credere nella nostra città, sia per lo sport che per altri settori!”