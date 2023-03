Kvaratskhelia ai canali ufficiali della Georgia: “Odio perdere, sia nel calcio che nella vita”

Kvicha Kvaratskhelia si è raccontato a cuore aperto ai canali ufficiali della Georgia: dai suoi primi mesi a Napoli, al suo carattere da giocatore, fino ai miglioramenti che ha vissuto in maglia azzurra.

“A Napoli ho migliorato le mie capacità difensive, finalmente sono diventato un giocatore di squadra. Il Napoli mi ha aiutato molto, se non fosse stato per i miei compagni non sarei quello che sono. Il gol contro il Verona nella prima partita mi ha dato molta fiducia per poter diventare un grande giocatore. Odio perdere, sia nel calcio che nella vita, infatti quando perdiamo divento molto aggressivo.”