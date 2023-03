Napoli-Milan, i precedenti: la vittoria azzurra manca dal 2018

Al rientro dalla sosta ci sarà subito il big match Napoli-Milan, che oggi ha un sapore diverso rispetto allo scorso anno dove le due squadre erano in lotta per il tricolore vinto alla fine dai rossoneri in una grande cavalcata contro l’Inter. Gli ultimi precedenti al Maradona non sono stati favorevoli al Napoli che non batte il diavolo in casa da ben cinque anni, nel 2018. Negli ultimi tre incontri gli azzurri hanno perso 2 volte e pareggiato 2-2 nel 2020. La vittoria manca dal 25/08/2018 quando la squadra, allora allenata da Carlo Ancelotti, si impose per 3-2. Questo mese il Napoli affronterà il Milan due volte in casa e Spalletti cercherà di sfatare finalmente questo tabù.