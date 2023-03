Napoli, non solo Di Lorenzo. I calciatori impegnati oggi 23 marzo con le rispettive nazionali

Oggi 23 marzo saranno impegnati alcuni dei nazionali tesserati con la Ssc Napoli. Su tutti, l’appuntamento principe è Italia-Inghilterra, partita valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, che si giocherà proprio allo stadio. I calciatori impegnati nella sfida saranno Alex Meret, Matteo Politano e soprattutto Giovanni Di Lorenzo, che sarà tra i titolari dell’incontro. Minori le possibilità per gli altri calciatori del Napoli di essere schierati da subito da Roberto Mancini. Non saranno però gli unici partenopei a giocare con le proprie selezioni. Ad essere impegnato è anche Eljif Elmas, che con la sua Macedonia del Nord sfiderà Malta. Sarà del match anche Stanislav Lobotka, in occasione di Slovacchia-Lussemburgo. Stanotte invece, sarà il turno di Giovanni Simeone, che con l’Argentina campione del mondo giocherà un’amichevole contro Panama. Altro “notturno” sarà Hirving Lozano, in campo con il Messico per una gara contro il Suriname.