Tre calciatori azzurri, di fede musulmana, praticheranno il Ramadan.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, i calciatori in questione sono i seguenti: il macedone Elmas, il camerunense Anguissa e l’algerino Zedadka. La pratica del Ramadan durerà 30 giorni e la società azzurra, coadiuvata dagli specialisti del settore, ha già predisposto un piano alimentare ad hoc per allinearsi alle regole ferree della pratica musulmana.