Marchetti: “Osimhen costa 150 milioni, il Napoli parte da questa base”

Luca Marchetti, intervistato a Radio Marte, ha fatto il punto della situazione su Victor Osimhen.

Le possibilità di cessione sono legate alle richieste alte del patron azzurro ADL, che non farà sconti per uno degli attaccanti più forti del mondo attualmente: “In questo momento il valore di mercato di Osimhen è di 150 milioni di euro. La dirigenza del Napoli non tratterà con nessuno a cifre minori di questa, su questo non ci sono dubbi. Sul paragone con Haaland dico che sono entrambi attaccanti fortissimi e il norvegese segna senza fermarsi mai. Vorrei vedere Osimhen nel City per capire quanto possa fare bene al posto di Haaland”.